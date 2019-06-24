新型毒品「犀牛液」肆虐　警破全國首宗相關販毒案

6月26日國際禁毒日前夕，上海市公安局周一（24日）舉行記者會，公布當地去年至今的緝毒情況。根據公布，當地繳獲的海洛英、大麻等毒品有所減少，冰毒等合成毒品則佔繳獲毒品總量83.7%，其中有68.8%是俗稱「犀牛液」、藍精靈、聰明藥等新型合成毒品。會上亦通報了全國首宗涉及犀牛液的新型毒品製毒販毒案。



當局指，去年全市各級緝毒執法部門移送起訴毒品案件，同比上升13.8%，移送起訴涉毒犯罪嫌疑人同比上升20.8%。上海公安機關去年起先後偵破3宗同類新型毒品專案，拘捕90名涉案人，查處80多名使用犀牛液的人。



犀牛液的主要成分，是國內2015年已列管的「N，N-二異丙基-5-甲氧基色胺」精神類物質，化學結構與安非他命類似，同樣可以興奮中樞神經，重複使用會成癮，大劑量食用會引起精神錯亂。



上海市金山公安分局去年4月接報指，有人在網上買賣犀牛液，遂成立聯合專案組偵查。同年9月，警方先後拘捕2名買家，亦在遼寧葫蘆島市，拘捕提供網店貨源的齊X亮，繳獲1.98萬支、共重約60公斤的犀牛液。經查，警方發現齊X亮曾派人寄遞34箱、約30公斤的犀牛液至天津、河南鄭州、安徽淮南、山東聊城、浙江義烏、遼寧錦州等6個地點，警方之後全數追回已寄遞的毒品。



警方循線再偵查，在河北保定市搗破一個集團式犀牛液製作基地，拘捕5人，並繳獲一批製毒設備、犀牛液成品約245公斤、大量製毒化工原料及1000多公斤的各類化學品。涉案人員目前已依法移送檢察機關審查起訴。