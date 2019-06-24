男子疑溺斃陳屍海邊　證實為茂名市政協主席黃心強

廣東省湛江市赤坎區調順邊防派出所上周五（21日）接報，海邊發現一具男性屍體，無表面傷痕，疑溺水身亡。茂名市政府周一（24日）證實，死者是現任茂名市政協主席黃心強。



湛江市政府負責人表示，目前警方正對黃死亡一事作進一步調查，下一步將進行驗屍，他是否自殺目前未有結論。負責人同時稱，事發前黃在工作上沒有異常。黃最後一次出現在公眾場合，是本月18日於茂名市政協辦公室舉行「扶貧濟困日」捐款活動。



茂名市人民政府官網資料顯示，1959年出生的黃心強是廣東雷州人，擁經濟學碩士學歷。2006年12月起，黃先後擔任茂名市人民政府副市長、茂名市委常委、統戰部部長、市人民政府黨組副書記等職務。2016年6月至今，黃擔任茂名市政協主席、黨組書記。



另有報道指，茂名省道281線七那段自1997年立項，至2010年的整整13年，一直未動工建設。而早在1970年修建的瀝青路面已逐漸老化，因此有「天下第一爛」省道之稱。2010年5月，8名茂名官員因此事遭受處分，黃心強也為當中一人。