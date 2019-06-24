黑社會成員放高利貸被捕　揭背後6把保護傘

陝西省紀委監委周一（24日）公布了該省6名官員涉當黑社會組織「保護傘」，受查者包括2名廳級幹部，分別是省生態環境廳前廳長馮振東，以及延安市人大常委會前副主任祁玉江。6人目前正接受紀律審查和監察調查，已被採取留置措施。



據了解，一個以賈延成為首的黑社會性質組織，在延安市以小額信貸為名，以騙取銀行貸款、非法吸收公眾存款等手段收集資金，並非法發放高利貸牟取暴利。該組織討債時，使用威脅、恐嚇、滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等方式，實施了非法拘禁、尋釁滋事等一系列違法犯罪活動。經檢察機關批准，賈延成等14名疑犯去年底被依法逮捕。



出生於1972年的賈延成，有碩士學歷，曾於延安市寶塔區多家公司任要職，也是延安市工商聯第五屆執行委員會副主席。而賈案事發之後，官方曾表示，多名公安系統領導和民警因涉嫌包庇縱容或濫用職權正接受審查，但未公布具體人員姓名、職務。



今年5月17日，曾在延安工作長達30多年的馮振東下台。據知他曾任寶塔區區長、延安市委副書記、政法委書記等職。2018年3月，馮振東離開延安出任省環保廳廳長，機構改革後任省生態環境廳首任廳長。而在馮振東被查半個月後，已退休一年多的祁玉江在5月31日主動投案。據知祈曾於延安市任職多年。