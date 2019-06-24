廣州電鍍廠亂排污水　有毒物超標逾5千倍6人被拘

廣州市河長辦近日展開打擊非法排污行動，在本月初的行動中，當局搗破一個無執照電鍍廠，該廠在運作過程中生產的電鍍廢水，未經處理流至地下管道，排出廠外，影響東江北幹水質。經檢測後，排出的廢水中，有毒物六價鉻含量超標5049倍。目前該廠已被查封。



早前市河長辦獲得線索，懷疑一間工廠違法排污。本月6日當局突擊檢查位於石灘鎮上圍村犀滘南路6號的電鍍廠，建築面積約300平方米。增城區環境監理所人員對廠房外的排水溝進行取樣，根據生態環境部門實驗室檢測，電鍍廠外排的廢水嚴重超標，化學需氧量濃度超標18.1倍，氨氮超標2.4倍。



當地生態環境分局表示，該廠經營者在1個多月前租賃廠房，在上圍村從事電鍍生產，不但未辦理任何環保審批手續，產生的廢水亦未按法律規定處理，就直接排到廠外。



執法人員根據檢測結果、現場檢查等，將宋姓疑犯等6人，以涉嫌破壞環境罪移送至增城區公安分局，現時已被刑事拘留。



據了解，截至今年6月底，增城區已完全清理整治2724間「散亂污」場所。其中，責令關停230間、整合搬遷131間、升級改造2386間，整治完成率達95.68%。