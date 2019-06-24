農業農村部：農產品進口來源銳變　美進口貨減逾半

內地農業農村部周一（24日）指，非洲豬瘟疫情已得到有效控制，禽肉等替代品的供應增加。農產品的進口來源也有顯著變化，美國農產品在今年1月至5月期間的進口量大幅下降。



農業農村部指，截至本月16日，全國共發生137宗非洲豬瘟疫情，包括今年發生38宗，且每月平均發生宗數明顯減少。目前有26個省區已解除封鎖，逐步恢復生豬運輸及供應。受豬瘟影響，禽肉等豬肉的替代品生產加快，1月至5月雞肉產量同比增加16.1%。



而1月至5月內地從巴西、東盟、歐盟、澳洲、加拿大等地的農產品進口，保持快速增長，當中巴西農產品增長20.7%。反觀美國農產品進口快速回落，下降55.3%。



另外，北京清華大學周日（23日）向中央提交一份與中美貿易戰有關的報告，指中方完全有能力控制貿易戰對內地經濟造成的不利影響。當中預計中國今年經濟增長率將達6.3%，符合官方制定的6%至6.5%目標，反映中方不必在G20峰會對美國作出讓步。



中國官媒則在上周六及周日接連發表3篇文章，向美方連串施壓反擊，呼籲美方透過平等對話實現互利共贏，又批評將5間中國企業列入出口管制實體清單，只會適得其反。