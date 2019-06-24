稱登陸作戰為解放軍弱項　美媒：陸攻台後果「血腥」

兩岸局勢緊張之際，美國有線電視新聞網絡周一（24日）發表名為《中國入侵台灣將是一場血腥的後勤噩夢》（A Chinese invasion of Taiwan would be a bloody,logistical nightmare，暫譯）的文章，認為若大陸以武力入侵台灣，有可能面臨「血腥」的後果；又引述軍事專家言論，認為登陸作戰（landing operation）屬解放軍的弱項之一。



文章引述美國國防部最新報告，估計解放軍有逾百萬士兵、約6000輛坦克、1500部戰機和33艘驅逐艦；而台灣的地面部隊則只有15萬人，另具備800輛坦克、350架戰機，海軍則有4艘驅逐艦。



不過，文章引述美國智庫「2049研究所」（Project 2049 Institute）的研究員易思安（Ian Easton）在2017年的著作內容，稱「台灣擁有一支專業的軍隊，且由在美國訓練有素的專才所組成」；又稱「解放軍攻台屬極為艱難的戰事」。



易思安在書中指出，戰事一旦發生，將是「中國軍方面臨最為困難和最為血腥的任務」。他認為，台灣防衞戰略與戰爭規劃，均針對擊敗解放軍的入侵行動；又稱除兩棲登陸外，空投也是另一種入侵方法，但認為解放軍傘兵不足，此舉難以達到。