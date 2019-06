稱登陸作戰為解放軍弱項　美媒：陸攻台後果「血腥」

兩岸局勢緊張之際,美國有線電視新聞網絡周一(24日)發表名為《中國入侵台灣將是一場血腥的後勤噩夢》(A Chinese invasion of Taiwan would be a bloody,logistical nightmare,暫譯)的文章,認為若大陸以武力入侵台灣,有可能面臨「血腥」的後果;又引述軍事專家言論,認為登陸作戰(landing operation)屬解放軍的弱項之一。



文章引述美國國防部最新報告,估計解放軍有逾百萬士兵、約6000輛坦克、1500部戰機和33艘驅逐艦;而台灣的地面部隊則只有15萬人,另具備800輛坦克、350架戰機,海軍則有4艘驅逐艦。



不過,文章引述美國智庫「2049研究所」(Project 2049 Institute)的研究員易思安(Ian Easton)在2017年的著作內容,稱「台灣擁有一支專業的軍隊,且由在美國訓練有素的專才所組成」;又稱「解放軍攻台屬極為艱難的戰事」。



易思安在書中指出,戰事一旦發生,將是「中國軍方面臨最為困難和最為血腥的任務」。他認為,台灣防衞戰略與戰爭規劃,均針對擊敗解放軍的入侵行動;又稱除兩棲登陸外,空投也是另一種入侵方法,但認為解放軍傘兵不足,此舉難以達到。