警破逾200涉黑惡犯罪組織　查涉案資產逾4億人民幣

自去年全國掃黑除惡專項鬥爭項目展開以來，重慶公安至今共打掉涉黑犯罪組織15個、惡勢力犯罪集團112個，惡勢力團夥145個，拘獲疑犯3284人，查處涉案資產4.43億元（人民幣‧下同，約5.12億港元）。



據重慶公安稱，當地黑惡勢力犯罪涉及多個行業領域，為確保依法辦案，市公安局從國土、稅務、審計等部門聘了數十名專家，聯同各行各業的專業人士，組成一個300多人的掃黑除惡專家人才庫，為偵辦有關案件提供法律和技術支援。公安又稱，對有涉嫌保護傘的線索，均採取異地用警、交叉核查的方式，確保了線索核查客觀公正。而當地至今共接獲7000多條有關涉黑涉惡案的線索，共偵辦黑惡團夥犯罪案件2800多宗。



其中於去年5月，警方根據一個小線索深挖調查，偵破大渡口區一個從事套路貸的涉惡犯罪團夥。一對夫婦報案稱以房產抵押的方式，向天曦投資管理有限公司（下稱「天曦公司」）借款，因未獲提供還款帳號致逾期還款，最後在威脅下被變賣房產。



經大渡口公安分局進一步追查，發現該犯罪團夥借仲介他人借款之機，誘騙客戶簽訂高額違約金合同、買賣房產委託書等文件，後肆意認定客戶違約並收取高額違約金，並以各種暴力手段催債。大渡口公安最終拘獲該團夥疑犯25人，並追回受害者損失80多萬元（92.5萬港元）。