稱新疆事務屬中國內政　華外交部：不容外部勢力置喙

美國國務院上周五（21日）向國會提交年度國際宗教自由報告（International Religious Freedom Report），其中的涉華內容繼續攻擊中國宗教自由狀況，以及新疆教育培訓中心問題。中國外交部發言人耿爽周一（24日）召開例行記者會，表示上述報告內容罔顧事實，充滿意識形態偏見，大肆詆毀中國宗教和治疆政策、公然干涉中國內政；中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。



耿爽回應，新疆事務純屬中國內政，不容外部勢力置喙；又稱新疆依法開辦職業技能教育培訓中心，完全是出於反恐需要的一種預防性反恐和去極端化措施；強調目的是為更好地保障新疆各族人民的生命財產安全、宗教信仰自由和人權，並非美方所謂的宗教問題。



耿爽續稱，中方舉措已取得顯著成效，為新疆社會大局穩定和經濟持續發展做出重要貢獻；又稱並非美方報告或該國個別人士言論能否定和抹黑；他又敦促美方及美國國務卿蓬佩奧尊重事實，摒棄偏見、停止年復一年發表有關報告、詆毀中國宗教和治疆政策，停止利用宗教、涉疆等問題干涉中國內政。