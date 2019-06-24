男子21年前被殺警涉私下調解　遺孀：至今無立案

湖南永州江永縣男子陳進德，21年前在當地一間磚廠內，被人用拖拉機發車搖手擊中頭部，當場身亡，時年33歲。陳男妻子劉運嬌向內媒表示，當地警方事後在她不知情下將此事調解，時至今日亦無立案調查。



原籍江永縣的劉運嬌表示，其擔任拖拉機駕駛員的丈夫在1998年8月8日，於瀟浦鎮紅岩磚廠內被殺。警方表示，肇因是陳男在打牌時，因為2元（人民幣‧下同，約2.3港元）的賭注，與兇徒等人發生爭執，陳在爭執過程中被打死。劉運嬌卻稱，警方沒為陳的死亡事件立案，當時她只好去磚廠討要說法，後者卻稱兇​​手是在磚廠打工的外地人，「他們後來就用警方的車就把我送回家。」



劉運嬌續稱，在丈夫死後10多天，陳的兄長陳井進帶上一份「調解書」，並將1.4萬元（約1.6萬港元）賠償金交給她。該調解書顯示，磚廠應賠償上述費用，而達成協議後，家屬不再追要一切費用，不准以任何理由干擾磚廠正常生產，否則將依法追究其責任。該調解書還稱，兇手是磚廠職員楊海洋，楊已被當局追捕中，但有關刑事部分的內容，則不在調解範圍內。



據悉該份調解書的單位包括有江永縣公安局、城關派出所、瀟浦鎮綜治委等機構負責人，以及磚廠代表和劉運嬌、陳井進等人。劉運嬌表示自己不識字，調解書並非由她簽署；又稱縣公安局從未叫她簽署。陳井進則解釋，調解書是在江永縣公安局的主導下擬定簽署，由劉的兄長代劉運嬌簽署。



由於劉運嬌不認可該調解書，多年來屢尋相關部門討說法，惟一直未有結果。今年6月，劉的兒子陳海龍在網上發文揭露此事，隨後，江永縣公安局成立專案組追查此案，但同時多次要求陳海龍撤銷網上訊息。面對內媒記者詢問，有專案組警員則表示「應該立案了」，但並未正面回答任何問題。