華男加國持槍擊斃老闆囚終身　10年不得假釋

加拿大卑詩省列治文市57歲中國男子梁德凱（音譯，De Kia Liang），前年涉持槍擊斃原籍深圳的老闆、43歲男子沈茂冬（音譯，Mao Dong Shen）。案件上周五（21日）在卑詩省最高法院宣判，梁德凱二級謀殺罪成被判囚終身，並在10年內不得申請假釋。



院方表示，梁在2006年移民加拿大，並在3年後獲得當地公民身份；原在死者公司博安貨車駕駛學校（Boan Driving School），擔任外判貨車司機的梁德凱，2016年被所屬公司告上法院，追討包括貨櫃拖車損壞、貨櫃損害、交通告票、電話費等近3.5萬加元（約20.7萬港元）。及至2017年1月16日，梁到沈的公司並直入其辦公室理論，連開兩槍打死沈後，梁隨即離開公司，不久後到警局自首。



院方續稱，梁在擔任司機期間，2014年11月29日運貨時發生交通事故，導致貨車及貨物嚴重損毀。沈的公司為該事故墊付上述款項，但梁事後拒絕交還該公司相關費用。據悉，梁在公司任職時已與沈有所爭拗；而梁在犯案前36小時購買霰彈槍和子彈，並在案發當日駕車駛往沈的公司，在理論不果後，用毛巾蓋住槍口藉此消音，然後對着沈連開兩槍擊斃對方。



院方認為，梁在案發時雖有醉酒迹象，但他向毫無防備且無反抗能力的沈開槍，屬殘忍的殺戮行為，梁應對此事負責；又稱有足夠證據顯示，梁在開槍前已在槍內裝好子彈。院方又表示，曾考慮將梁的二級謀殺改判為一級謀殺，但經過進一步審理案件，最終予以上述判決。