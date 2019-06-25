幫少女投江「自殺」　男子被控故意殺人

廣西南寧一名15歲少女早前欲從凌鐵大橋投江自殺，請求路過的一名李姓男子幫忙，將她推下江，李男結果照做。有路人見狀報警，所幸少女及時獲救。但李男近日因涉嫌故意殺人，被檢察院批准逮捕。事件引起網民熱議。



事發於4月24日凌晨1時許，一名黃姓男子看到凌鐵橋上，一對男女發生爭吵。其後另一名男子將女子推進江裏。黃男立即攔下男子，隨後報警。警方接報到場，救起落水的女生，並把推人的男子帶返派出所調查。



被捕的19歲李姓男子向警方供稱，並不認識該名女子，當時騎電單車經過凌鐵橋上時看到對方，她稱想跳橋輕生但又不敢跳，就叫他幫忙。警方到李男就讀的學校調查，老師懷疑他有精神問題。惟警方委託南寧市第五人民醫院司法鑑定所檢查，結果顯示李男犯案時無精神病，具有完全刑事責任能力。



事件引起網民熱議，大部分網民均對李男助少女自殺的行為表示震驚。有人認為，李男不但沒有勸阻他人自殺，反而「伸出援手」，是沒有考慮後果。「不是甚麼忙都要幫的，這是一個錯誤示範，大家不要學」；亦有人認為，李男應勸阻女孩自殺。但有少數網民則指，「幫助別人也犯法嗎？李某是遵從的女孩意願」。



南寧青秀區檢察院審理後認為，李男明知將女生推下凌鐵大橋，可能使對方死亡，仍將其推下橋，有故意殺人的意圖。雖然女生有自殺傾向，李男卻基於自殺者的要求，將其推下凌鐵橋；而女生並未成年，對自殺缺乏正確的認識和意志控制力。李男故意非法剝奪他人生命的行為，已觸犯故意殺人罪，檢察院遂作出批准逮捕的決定。



北京澤博律師事務所律師王飛表示，幫助他人自殺是被法律禁止的。他認為，李男未造成少女死亡的結果，且男孩是應女孩的要求而實施推人的行為，主觀惡性不深，可以認定為情節較輕，可處3至10年，甚至在此量刑幅度基礎上減輕處罰。