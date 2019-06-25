兩加拿大軍艦穿越台海　中國海警船曾跟隨

加拿大海軍護衞艦里賈納號（HMCS Regina）和補給艦阿斯特里克斯號（MV Asterix）日前穿越台灣海峽。加拿大智庫全球事務研究所近日發文稱，當時有中國大陸的海警船從後跟隨，雙方最近距離一度只有700米。



文章稱，兩艘加拿大軍艦進入台灣海峽南口後，先後有6艘不同的中國軍艦追隨，每次數量不超過3艘，令加國海軍對中方的海上禮節表示稱讚。中方海警船一直跟隨加拿大軍艦向北穿過台灣海峽，進入東海，跟隨距離1000多公里。



文章又指，在台海南端附近的淺水區，中方海警船曾多次喊話加拿大軍艦，詢問要去哪裏，並告知他們改到新的航線。加拿大軍艦起初回答幾個問題，之後便不再回應。文章透露，加國軍艦經過台海時，台灣海警船亦在後跟隨，在加國軍艦東側，中國大陸海警船則在西側。



里賈納號的船長表示：「我沒覺得中國大陸或台灣船隻的跟隨有甚麽不安全或不專業的地方，這就是中國大陸和台灣的一次共同海事行為。」



兩艘加拿大軍艦本月10日抵達越南金蘭國際港口，訪問越南4天，隨後進入台海。加拿大官方早前發聲明指，加國軍艦「從（越南）金蘭灣到東北亞最實際的路線是通過台灣海峽，駛過台灣海峽並非要展示任何姿態」