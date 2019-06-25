長榮空服員罷工持續　周二取消12來往香港台北客機

台灣長榮航空空服員罷工周二（25日）踏入第6日，當天有107班次航班取消，包括12班來往香港和台北的客機。長榮周一（24日）還公布7月前兩天取消航班的資訊，預計周三（26日）將陸續公布7月航班狀況。桃園市空服員職業工會態度開始軟化，周一表示8大訴求都可談。



長榮航空官網目前已公布下周一（7月1日）和下周二（7月2日）的取消航班資訊，其中下周一會取消17個航班，下周二會取消8個航班。



周一晚上7時許，長榮公共關係室經理林司忠到罷工現場，帶同「三寶」（護照、台胞證、員工服務證）委託書副本。林司忠表示，這2天已收到近40份委託書，請工會協助讓空服員能盡快領回「三寶」。工會堅持需本人領取，但仍收下委託書。



同日，桃園市空服員職業工會表示，8項訴求都有空間可以談，其中日支費（外勤津貼）部分，他們不會堅持一定要調高至150元新台幣（約39港元）。勞工董事部分，工會沒有堅持一定要有席次，可接受推派獨立董事或列席董事會等方案；至於禁搭便車條款，也可有調整空間。不過長榮航空回應稱，在勞工董事及禁搭便車條款上不會讓步。



據長榮航空資料顯示，周二（25日）來往香港及台北的航班如下：



香港飛台北●離港時間



BR828 07:25

BR892 09:50

BR852 11:05

BR870 15:25

BR858 20:55

BR810 21:45



台北飛香港●抵港時間



BR891 08:50

BR851 10:05

BR869 14:25

BR857 19:55

BR809 20:45

BR827 23:45