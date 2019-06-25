華為與在美子公司分開運作　減被美打壓影響

美國上月封殺中國科技巨企華為，將其列入貿易黑名單後，華為開始與其美國子公司Futurewei Technologies Inc分開運作，以降低華為被打壓的影響。英媒報道，該公司禁止華為員工進入，使用新的電腦系統，員工通訊時亦不能使用華為的名字或商標。Futurewei的法律顧問拒絕評論，華為發言人則未回應報道。



報道指，Futurewei是華為在美國的研究和發展部門，在硅谷、芝加哥及達拉斯等地的辦公室聘用了數百名員工。Futurewei申請了逾2100項專利，包括在5G網絡、電訊和視像技術等方面。一名員工表示，該公司並無獨立品牌或官網，員工把自己當作華為僱員。



Futurewei參與當地多間大學的研究工作及撥款計劃。美國加州大學柏克萊分校目前已中止接受Futurewei的資助，但仍容許該公司有條件地參與大學科研工作，包括參與的員工需是美國公民或美國永久居民，並承諾不會和華為分享敏感資訊。該校研究主管卡茨（Randy Katz）認為，目前的禁令內容並不適用於Futurewei，但不排除美國政府以後會採取其他行動。



由於Futurewei是美國公司，並未被美國商務部列入黑名單。美國商務部目前未有回應報道。