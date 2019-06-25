畀錢就能上軍校？無業漢扮高官呃逾百萬人仔

山東曲阜一名男子自稱是解放軍高官，宣稱收錢疏通後能將孩子送進「軍校」，就讀後不僅能獲軍籍，更會一條龍式安排工作，7年來騙取不少家長的「運作費」。直至孩子畢業都未能獲得工作，家長起疑下報警，始知一切只是騙局一場。



王姓私營業主家境富裕，但兒子高考失利未能讀上大學，這在此時他認識辛磊。辛磊自稱是解放軍總政治部聯絡部副局長，向他保證只要交錢，就能保證其兒子畢業後做到軍官，王男信以為真，繳付35萬元（人民幣．下同，約40萬港元）疏通。



2006年6月，王男的兒子到武漢某軍校就讀，雖然上課地點是武漢另一處單獨校區，王男仍無起疑，甚至再付30萬元（約34萬港元），將外甥送到「軍校」。王及後又介紹羅姓朋友給辛磊，羅男前後匯給辛47萬元（約54萬港元）。



不過時至2008年6月，王的兒子畢業，卻未如期獲得軍官身份；2011年7月羅男的兒子同樣畢業，亦遇到一樣情況。兩人要求退錢不果，辛磊更形失蹤。及至2014年6月，王男決定報警求助，公安機關對辛發布網上追逃令。去年4月辛磊在廣東省被警員拘捕。



辛磊被捕後供稱，他於1999年以普通士兵身份退役後一直待業，及後與自稱是湖北某軍區機關的徐姓「處長」相識，其後兩人開始了以上騙局。辛在收到疏通金後，會將大部分款項交給徐某。惟他亦是後來才得知，徐也並非軍區機關處長，只是武漢某軍招待所的侍應。



案件近日於當地法院開審，法院以冒充軍人招搖撞騙罪，判處辛磊7年有期徒刑，並責令其退賠受害人經濟損失。