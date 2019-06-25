連踢10腳重擊18拳　短裙女被狂徒施暴傳遇害

內地周一（24日）瘋傳一段視頻，顯示一名女子深夜遭男子在街頭施暴，慘被拳打腳踢後，扯住頭髮拖走。事件引起網民震怒，敦促執法部門盡速破案，拘捕及嚴懲兇徒。另有消息指，受害女子懷疑已遇害，惟相關說法未獲公安機關確認。公安部治安管理局周二（25日）透過官方微博帳號，呼籲民眾提供線索，並指由於網傳畫面中沒有明顯標誌性建築物，因此尚未找到事發地。



網傳閉路電視畫面所見，上周六（22日）凌晨接近1時，一名身穿短裙的女子在街上邊行邊低頭看手機，迎面而來的一名男子突然用右手揮拳，重擊女子臉部，她當場倒地。男子隨即用腳猛踢她的頭部，更向她腹部及身體多處連踢10腳。



女子遇襲後，惟男子仍未停手，而是蹲下連番揮拳重擊她頭部，合共擊打18拳。期間女子多次抱頭阻擋，又試圖反抗不果。該男子暴打一輪後，試圖撕破女子的上衣及脫去其短裙。施暴68秒後，該男子扯住女子的頭髮，強行拖走，2人從閉路電視畫面消失，不知去向。



對於事發地點，網民眾說紛紜。有指該短片最早出現在山東聊城酒吧聊天群，經與該群組成員聯絡後，短片來源為轉發。隨後有網民發現，閉路電視畫面所附電話號碼為河北唐山市，並指出事發路段疑為當地一個公園附近。但有網民實地巡查後，沒有發現畫面中出現的長櫈，又指周邊樹木與畫面不符。



之後有網民稱，事發地在山西陽泉市，也有人指事件發生在廣東梅州市，更有梅州網民聲稱受害女子疑是家中親人，且已遇害。不過梅州警方稱，經初步核查，相信事發地點不是梅州。



另外，四川綿陽市公安局宣傳處工作人員周一表示，該局網絡安全保衞支隊已介入調查，經初步核實，目前未有迹象顯示事發於綿陽境內。