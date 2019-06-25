退回華為手機包裹事件發酵　FedEx起訴美商務部

因中國科技巨企華為被美國政府列入「實體名單」，該公司旗下一部手機由英國倫敦寄往紐約辦公室時，遭聯邦快遞（FedEx）退回，FedEx事後道歉。FedEx周一（24日）向華府提告，指其不應因誤寄被禁的華企產品而受罰。FedEx行政總裁則指有關禁令為該公司製造「不可能的負擔」。



FedEx周一入稟哥倫比亞特區法院向華府提訟，指不應預期該公司負責執行特朗普政府對部分華企的入口禁令，不應因為在不知情下寄送了違反禁令的郵件而被罰。訴訟書指，有關入口限制規定要FedEx監督每日運送的數以百萬份郵件，即使這是一個在物流、經濟、法律等方面上幾乎不可能的任務。



FedEx亦在聲明中強調，該公司致力遵守其所有提供服務國家的法規，非常支持美國的入口控制法例，但該公司只是一間運輸公司，而非執法機構。聲明中未有提及風波的主角華為。



行政總裁史密斯周一出席電視節目時重申，FedEx不可能完全得知郵件內容及從何而來。他稱已聯絡商務部，告知因地緣政治和貿易糾紛而不斷增加的出入口限制，為FedEx及其他同行製造難以承受的負擔。他說：「因為在商務部的規例下，期望我們為這些出入口限制充當警察，但目前有約1100個實體在清單上，有5個更在上周五（21日）剛剛加入。」



美國商務部發言人回應稱，未審視有關申訴，但無論如何都會捍衞保護國家安全的商業角色。商務部長羅斯則稱：「規例要求運輸公司不能在知情下寄送違反實體清單及其他入口限制的貨品，但沒要求運輸公司充當警察，或知道所有郵件內容。」