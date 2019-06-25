玉林一日2人涉毒判死　同日押赴刑場伏法

6月26日國際禁毒日前夕，內地法院就多宗毒品案宣判。在廣西玉林，3名製毒案主犯當中2人被判死，周一（24日）伏法。另於山東，一名毒販因販賣、運輸毒品同樣被判死刑。



玉林市中級人民法院當日對4宗毒品案公開宣判。其中最受關注的玉林「10·8」特大製毒案中，兩名廣東毒梟周偉定及蔡必文，2014年前往玉林市，糾集梁夏、譚明等6人製毒。他們購買了一批製毒原料和工具，先後在當地廢棄工廠和民居內大量製造俗稱「K仔」的氯胺酮。



同年10月8日，公安機關根據舉報，搗破上述製毒工場，當場拘捕多人，並繳獲懷疑毒品約528公斤，製造毒品原料約2015公斤。經鑑定，繳獲的懷疑毒品中驗出氯胺酮成份。



2017年2月，玉林市中院以製造毒品罪，判處周偉定、梁夏死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。案件在高院二審後駁回上訴，維持原判。玉林市中院宣判後，遵照最高人民法院執行死刑命令，依法將周、梁2人押赴刑場執行死刑。



同案另一毒梟蔡必文逃亡多年後，去年5月主動到廣東省惠東縣公安局城西派出所自首。經玉林市中院一審裁定，蔡被判無期徒刑。



同樣在周一，山東省高級人民法院開庭審理一宗特大網絡製販毒品案上訴案。2015年7月及2017年5月至9月間，毒販付遠剛等4人分別單獨或合謀，多次經網上購買俗稱「喪屍浴鹽」的甲卡西酮，用於販賣牟利。公安於案中現場共查獲喪屍浴鹽約211公斤，製毒物品約23公斤，以及被告竊取財物價值約22.8萬元人民幣（約26.4萬港元）。



去年12月，濟南市中級人民法院一審以販賣、運輸毒品罪和非法買賣製毒物品罪，判處付遠剛死刑，其餘被告分別判死緩及無期徒刑。各被告不服判決提出上訴，二審遭山東省高級人民法院駁回。