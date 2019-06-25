最高檢：廣東雲南毒品犯罪多　黑惡勢力與販毒將結合打擊

內地公安機關近年重拳打擊毒品犯罪，摧毀多個跨國、跨境販毒犯罪組織。在6月26日國際禁毒日前夕，最高人民檢察院周二（25日）發布近月檢舉毒案的情況，指廣東、雲南、四川、湖南、廣西等地毒品犯罪多，表明將打擊毒品犯罪及掃黑除惡結合，加大監督力度，嚴打與黑惡勢力勾結的販毒集團，深挖背後的「保護傘」。



最高檢指出，自去年至上月的17個月內，全國檢察機關共批捕近14萬名涉毒疑犯，同比下降9.69%；起訴約16.5萬人，同比下降9.63%。內地涉毒案件數量雖然有所下降，但重點地區問題仍然突出。



最高檢亦指，利用網絡和物流運輸毒品成為新常態。大量毒販不再隨身攜帶毒品，而是利用網絡購買、銷售或者利用虛假的身份訊息郵寄毒品，並透過第三方支付平台匿名轉帳支付毒資，令執法機關的打擊難度加大。此外，製毒活動方式呈現作坊式、階段式，而新型合成毒品增長迅速。



另最高檢去年對涉毒資產查處工作提出明確要求，各地檢察機關積極引導公安機關對毒資、毒贓搜查取證，在審查起訴時依法提出沒收涉毒資產的處理意見，同時嚴厲打擊涉毒洗錢犯罪。