內地准黨員幹部炒股　列7大紅線阻違規

內地多年來持續放寬黨政機關人員買賣股票和進行其他證券投資的規定，中央紀委國家監委（下稱中紀委）近日明確表示，黨員幹部可以從事正當的證券交易活動，但不能違反7項規定。



中紀委周一（24日）在網站發文表示，證券市場是中國市場經濟體系的重要部分，黨政機關工作人員將其合法財產以合法的方式投資於證券市場，是對國家建設的支援。



發文並指，黨政機關工作人員買賣股票和證券投資基金時，嚴禁七類行為，包括：一、收送有價證券、股權；二、違規擁有非上市公司股份；三、違規在國外投資入股；四、進行內幕交易或者洩露內幕資訊；五、以公款或者違規借用資金炒股；六、隱瞞個人持股情況；及七、利用工作時間、辦公設施買賣股票和證券投資基金。



文中提及，近年查處案例顯示，很多下台幹部甚至是「大老虎」均存在「違規持有非上市公司股份」問題；又以證監會前副主席姚剛、內蒙古自治區前副主席白向群為例，指幹部中常有被控以內幕交易、洩露內幕資訊等罪名。



規定又列出，黨員幹部中有4類人不能炒股，除證券監管機構工作人員、主管部門中掌握內幕資訊的人員外，還包括上述人員的配偶及直系親屬。