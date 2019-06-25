首於國外組裝無人機　大疆：產品安全與否不應視乎產地

美國參議院上周舉行的一場聽證會上，有參議員提出仿效華為禁令，全面禁止中國企業向美國輸出無人機。作為全球最大商用無人機製造商，大疆創新科技（下稱「大疆」）周一（24日）在官方網站就此發聲明反駁，強調一間公司的產品是否安全，不應視乎公司總部所在的國家；同時宣布本周將推出一款專為美國市場而設的民用無人機產品。



大疆向美參議院商業、科技與運輸委員會發表的公開信中指，該公司一直致力在產品資訊安全方面有相應技術保障，針對該公司產品安全性的猜測是完全錯誤，客戶可以完全自主控制資料。



大疆又表示，本周將推出新款「政企版」無人機系統，特點是產品所收集的收據只會儲存在無人機本體上，且只能在無人機着陸後通過有線方式傳輸，不支援網上無線傳輸，新產品亦將於美國加州進行組裝。有美媒報道，大疆此舉是向美國官員示好。



但有內地媒體引述大疆表示，這次公司首次在深圳以外開設無人機生產線，與美國發出的無人機安全警告無關，也非把生產資源轉移或退出中國，而是應對美國市場高速增長的需求，優化市場布局。