美媒：G20前夕姆紐欽擱置對台軍售　免激怒中國

中美元首在G20峰會的會晤舉行在即，有美國媒體指財長姆紐欽為免觸怒中國，暫時擱置對台軍售，特朗普政府亦對香港修訂《逃犯條例》的爭議反應不大。報道亦指，美國考慮調整向中國徵關稅的政策，國家安全顧問博爾頓正研究不對整個產品類別徵稅，改為對個別違反協議的公司實施制裁。



《時代》雜誌周一（24日）報道指，有迹象顯示中美雙方都希望達成協議。雖然美國國防部已向國會提交向台灣出售20億美元（約156億港元）坦克和導彈的方案，但特朗普政府一直未有進一步行動，以免再激怒中國。對於香港修訂爭議，特朗普政府目前也反應冷淡。



有美國分析員認為，今次中美元首會晤最可能的結果，是達成重啟談判的協議。另有中國問題專家預料，美國或不再要求中國作出結構性改革，而專注在減少貿易逆差。



台灣的國防部發言人史順文就回應稱，台方早前已向美國提出「發價書需求信函」，目前軍售案按相關程序執行，進度正常。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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