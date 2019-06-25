《華郵》﹕3中資銀行涉違反制裁北韓傳召令

美國《華盛頓郵報》周一（24日）報道，美國1名法官發現，3家大型中資銀行在對北韓違反制裁的調查中，以蔑視態度拒絕遵守傳票。報道又指出，其中一家銀行有可能遭到華府或檢察部門禁止與美國銀行系統有業務往來。



報道未有提及上述中資銀行的名稱，但引述美國司法部的裁決詳情，與2017年民事財產沒收行動相同。當年司法部指斥交通銀行﹑招商銀行及上海浦東發展銀行與一間香港公司有聯繫。該香港公司被指為遭制裁的北韓外貿銀行洗錢逾1億美元（約7.8億港元）。



報道又指，其中一家面臨制裁的中資銀行，與浦發銀行的股權架構﹑美國業務等情況相近。目前浦發銀行在美國並無分支機構，僅保留帳戶處理與美元相關交易。



招商銀行回覆內媒查詢指，沒有受到因涉嫌違反任何制裁法律的相關調查，該行一貫嚴格遵守中國法律、聯合國相關決議以及其他適用的制裁法律。交行亦回應指，目前沒有受到任何因涉嫌違反制裁法律的調查，沒有依法應對外披露的相關訊息，該行積極主動遵循中國和海外機構所在地的法律、監管規則，依法合規開展經營活動。



浦發銀行發聲明稱，未因涉嫌違反任何制裁法律而受到相關調查，該銀行作為一家註冊在中國的上市公司，始終堅持依法合規的經營管理理念，嚴格遵守相關法律法規。



中國外交部發言人耿爽在例行記者會中表示，中國一向以嚴肅認真的態度全面落實聯合國安理會的決議，亦要求中資金融機構在海外的分支，嚴格遵守當地法律，以及配合執法部門的監管行動，同時反對美方對中國企業進行長臂管轄。