龍州辦公開銷毀毒品活動　焚燒163公斤海洛英等毒品

在6月26日國際禁毒日前夕，廣西崇左市龍州縣政府周二（25日）舉行中越聯合公開銷毀毒品活動，銷毀163公斤海洛英、麻古等各類毒品。中越代表團亦就加强兩國禁毒合作會晤，為國際禁毒執法建立健全機制。



除銷毀毒品外，當地政府顯示過去一年破獲的毒品案。當中龍州縣破獲33宗毒品案中，有5宗屬跨國特大團夥案，共拘捕56名疑犯，繳獲各類毒品29.16公斤，查處621名吸毒違法人員，強制隔離戒毒116人。



崇左市委員會常委、政法委書記、禁毒委主任陶輝表示，活動展現中越聯合禁毒成果，包括邊境攜手打擊毒品犯罪、遏制毒品危害；越南高平省禁毒代表團團長、省公安廳毒品犯罪​​調查處處長閉文孝也指出，越南警方近年與中國警方合作，在邊境打擊毒品犯罪，沒收大量毒品。



龍州縣與越南高平省毗鄰，是廣西最早對外開放的通商口岸。縣委員會書記秦昆表示，兩地均重視禁毒工作，透過交換及共享毒品的情報資訊，打擊中越邊境跨國毒品違法犯罪。但他亦坦言，中越邊境的毒品犯罪猖獗，雙方將以此次活動為契機，加強雙方聯繫與交流，打擊跨國毒品犯罪蔓延。