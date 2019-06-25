中國發射第46顆北斗衞星　航天測量船精準測控

四川西昌衞星發射中心周二（25日）凌晨2時09分發射長征3號乙運載火箭，成功將第46顆北斗導航衞星送進預定軌道。國家航天測量船「遠望3號」則在南太平洋預定海域完成衞星發射的海上測控任務。



作為唯一海上測控點，遠望3號在火箭升空20多分鐘後，兩套船載航太測控設備迅速接收到火箭遙測參數，同時對火箭及衞星開展測量工作，並準確向西安衞星測控中心、西昌衞星發射中心發送資料。整個測控過程持續約9分鐘，海上測控為火箭三級二次關機、星箭分離等一系列關鍵動作進行了測控。



該航天測量船黨委書記董相奎稱，這次是北斗3號系統的第21顆組網衞星、第二顆傾斜地球同步軌道衞星。這次發射的衞星經過一系列在軌測試後，將與早前發射的20顆衞星組網運行，進一步提升北斗系統覆蓋能力和服務性能。



遠望3號是中國第二代遠洋航天測量船，主要擔負對火箭高中低軌衞星、飛船等目標的海上測控通信任務。這次是該船今年第二次執行北斗型號任務；今年3月13日至5月5日，該測量船完成了天鏈二號01星和北斗3號IGSO-1衞星兩次海上測控任務。完成這次任務後，該測量船會返航。另這次是長征系列運載火箭的第307次飛行。