廣州兩級法院單日宣判37毒案　3毒犯被判死刑

國際禁毒日在即，廣東廣州兩級法院周二（25日）針對打擊毒品罪行，集中處理37宗毒品案，涉及56名被告及58公斤毒品。其中廣州中院負責審判8宗案件，有3名毒犯被判死刑，1人死緩，7人無期徒刑。



廣東眾多毒品案中，以李X、陳X、曾X藝的案件較為顯注。他們於前年出20多萬元（人民幣．下同，約23.1萬港元），於廣州市增城區租下一幅農地，以供製造冰毒用。其後組織陳X、李X昭、林X專等6人，自製及販賣冰毒。當中毒庫內更儲有合共47公斤的毒品成品及半成品。



法院認為，李、陳、曾3人涉及製造大量冰毒，被判死刑。當中曾X藝緩期2年執行。至於其餘9人則被判7年至無期徒刑不等的刑期。另官方數據顯示，廣州兩級法院自今年初至上月期間，共審理1033件各類毒品案，估全部刑事案件12.81%。廣州中院則處理284宗毒案，沒收毒資2340萬元（約2702萬港元）。



廣州中院刑一庭庭長嚴劍飛表示，近年廣州法院有四大趨勢，包括毒品犯罪持續增長、毒品罪犯低齡化及無業化、新型毒品犯罪呈上升，以及毒品犯罪職業化。未來廣州法院將繼續嚴格執行對毒品案的判決。



另外海南省中級人民法院、儋州市人民法院周一（24日）審理6宗毒品案，涉案18人全數判刑，當中兩名毒販被判死刑，另有兩人被判死緩。