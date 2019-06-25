負債男赴緬吞63「毒香腸」　因體內膠囊爆裂險死

湖南長沙市一名40歲的龍姓男子因欠下10多萬元（人民幣．下同，逾11.4萬港元）的賭債，日前不惜鋌而走險，按照毒販按排前往緬甸，吞下63條共重300克、市值約200萬港元的海洛英「毒香腸」，再經陸空交通運返長沙。惟途中2包「毒香腸」在體爆裂滲漏，龍某被送往留院搶救後檢回一命。



長沙鐵路公安周二（25日）透露，本月8日晚上9時，在一列從廣州開往長沙南站的高鐵上，拘捕疑似體內藏毒的龍某。經初步審訊，龍某坦承自己吞下毒品；隨後警員將其帶到長沙市第八醫院時，他突然昏迷不醒，再轉送到省人民醫院搶救。經X光檢查發現，醫生判斷龍某符合體內毒品破裂的症狀，經搶救及治療，他在8天內先後10多次排出61粒完整及2粒已破裂滲漏的「毒香腸」。



逃過死劫的龍某事後向警方供稱，他自幼家境清貧，曾在廣州打工，去年因沉迷網絡賭博而債台高築。及至上月，龍某在網絡論壇看到一則「送貨一次有1萬元左右報酬」的招聘送貨訊息；成功通過微信與「接頭人」聯繫，龍某按照對方指示，經昆明到達緬甸後，在毒販暴力恐嚇下，加上以1.2萬元（約1.36萬港元）利誘下，花了7個小時將「毒香腸」吞下，並於本月3日乘坐飛機回到廣州，再轉乘高鐵前往長沙。



龍某供述，在販運毒品的5天內，他既要乘坐汽車，又要轉搭飛機，再轉乘高鐵，期間因害怕在途中排出毒品，又擔心「毒香腸」在體內破裂，因此他幾乎禁水禁食，且盡量減少活動，全程忍受腹痛。