市政府斥巨資為冬奧拍片　導演一蚊製作費都收唔到

內地一篇「窮困縣的四千萬是怎麼花的」的文章周一（24日）在網上發布後，引起網民瘋傳及熱議。文中指出河北張家口市萬全區政府斥資4000萬元（人民幣‧下同，約4618萬港元），爲冬奧會拍攝水幕電影。但項目經層層轉包後，導演陳熙不但得不到工酬，且無法結清10萬元（約11.5萬）的拍攝款項。陳更表示發文不久後，遭有關人士來電威脅。至周二（25日）上午，市政府新聞辦公室回應指已成立小组調查。



文章指出，該部30分鐘的水幕電影，資金多用於噴泉、燈光、音像、無人機等設備。而區政府透過給一嚴姓男子，與武漢楚坤文化科技股份有限公司簽約，從而先分出1280萬元（約1477萬港元）用於拍攝。而嚴男其後經多個途徑，以50萬至400萬元（57萬至461萬港元）不等，分別將影片的拍攝權轉讓給同鄉、其他相關公司或後者有關人士等。



最終，項目以135萬元（約155萬港元）由博能時代劉姓法定代表人的李姓學弟的團隊拍攝，另應合同要求須有導演拍攝，遂以10萬元轉給電影學院導演進修班出身的陳熙接手，其工作包括陪同政府人員和嚴某、方某等開會赴宴外，需要帶領團隊在個半月時間完成拍攝電影的所有內容。



但兩個月的製作時間過後，陳熙一分錢都沒拿到，而李男亦只拿到15.3萬元（17.6萬港元），但4000萬的項目經費早已被瓜分。陳最終只好發文求助，引起媒體關注。但陳當晚就將發文刪除，其後在微信表示遭到威脅。他指周一晚收到劉男電話，怒斥其發帖行為，要求他配合對外公布符合劉男利益的聲明，否則將有更大的麻煩。