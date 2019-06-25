疑司機駕駛途中發病　貨車失控撞入集市釀6傷

河北保定曲陽縣羊平鎮一輛紅色大貨車，周二（25日）上午11時許突然撞入集市，造成6人受傷。當地鎮政府下午證實事件，並稱傷者多為輕微骨折和皮外傷，無生命危險，目前事故已得妥善處理。有目擊者表示，貨車司機疑因發病肇禍，惟消息未經官方證實。



從現場畫面所見，涉事大貨車停在道路一側店舖門口，右側車門打開，附近商戶招牌有損壞痕迹，有多人在場圍觀，亦有救護車趕到現場。目擊者高先生向內媒表示，涉事貨車在11時許撞到對面商舖，他聞訊後到場查看，發現司機坐在駕駛室中，「雙手一直打顫，打擺子，應該是病了，嘴裏有口水流出」。



另有商戶表示，當時他正在店內，突然發現一輛大貨車衝至，並將店的招牌撞壞，「嚇死人了，萬幸沒被撞到」。該商戶稱，大貨車目前已被拖走，他正在清理現場。



有羊平鎮派出所職員稱，事發後曲陽縣交警大隊到達場，「鎮上就一個集市，平時擺攤的人多，都在一條主路上，有人員受傷，但具體情況要諮詢事故科」。該內媒致電曲陽縣公安局事故科，有職員表示，對於目擊者描述司機發病的情況，由於出警人員尚未歸隊，具體情況不明。