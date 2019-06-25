台「小三通首航典禮」惹議　陸委會：製造發大財假象

台灣高雄市觀光局長潘恒旭等人，周二（25日）早上出席名為「高雄旗津區來往浙江溫州洞頭區三盤港口岸小三通」的「首航典禮」。不過陸委會事後澄清，上述所謂「小三通首航」是騙局，「意在製造發大財假象，挑戰中央在兩岸事務的權責」。高雄市政府亦稱，強調首航典禮與當局無關。



潘恒旭周二在典禮致詞，稱「遇水則發，希望藉由小三通讓高雄發大財、溫州發大財」。上和海運公司董事長李文忠稱，溫州大力推廣小三通航線，樂意藉此機會支持此航線；又指航線是便利台灣農漁特產品、食品、加工類及原物料的運輸，希望藉此帶動小三通，讓貨物更方便進入大陸，簡化通關程序，提供優惠的通關條例；更稱陸方已沒問題，就等台灣。



陸委會事後卻指，此次活動屬政治操作欺騙作為，並予以嚴厲譴責。該會表示，高雄旗津及溫州洞頭均非小三通港口，依法並無小三通可能性，「即使經金門、馬祖再航行至大陸，亦不會停靠溫州洞頭」；又稱若台灣或大陸船舶非經許可載運貨物或人員往來兩岸，則涉違反兩岸航運、貨物進出口和人員往來相關規範，將依法嚴厲懲處。



高雄市政府及後亦發聲明，強調首航典禮為私人公司的個別行為，與該市政府完全無關；市政府觀光局長潘恒旭是應民間友人邀請，以個人名義禮貌參加，並非代表市府；強調市政府無涉協辦單位，更不是主辦單位。