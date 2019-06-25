武漢女難償外債24樓欲尋死　消防員捨身衝前救命

湖北武漢漢陽區一名女子，周一（24日）上午因情緒激動欲從24樓跳下輕生，該女縱身一躍之際，消防員匡立新迅即飛快衝前，扯住該女上衣，並由該女家屬拉住女子的腳，最終救回一命。據悉在營救過程中，匡立新因用力過度，導致右手手臂肌肉拉傷。



事發地點位於漢陽區世紀龍城小區一座大廈。周一上午約10時40分，墨水湖消防中隊接報得悉有人企圖跳樓。消防抵達現場時，發現該女正在睡房位置，防盜門關閉，遂由該女母親到場打開房門。該女當時一隻腳站在窗沿，另一隻腳站在靠牆的桌子上，情狀相當危險。



由於女子情緒激動，消防員在樓下舖設氣墊，防止發生意外。該女在11時50分時突然將身體倒向窗外，打算跳下，匡立新見狀後遂出手救人。鑑於該女體形偏胖，她的整個身體已經懸空，救援過程十分驚險。雙方僵持約2分鐘，女子終於回心轉意，並拉住匡立新的手返回室內。



該女事後表示，自己因貸款欠有外債，也與家屬產生矛盾，一時想不開才起輕生念頭。然而在救援結束後，匡立新感覺右臂一陣麻木，並時而隱隱作痛。經醫院拍片檢查，發現他是因救人時用力過猛，導致右臂肌肉拉傷，幸沒傷到骨頭，稍後需再去醫院覆檢。