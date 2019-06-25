國民黨舉辦首場政見會　5名總統參選人均出席

國民黨就黨內總統初選周二（25日）晚8時，在高雄國際會議中心舉行第一場政見發表會。前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋，以及孫文學校校長張亞中5名參選人將會出席。預料議題將聚焦在憲政、外交、兩岸、台灣安全問題4方面發表意見，相信將被視為民調最後衝刺的重要指標。



在政見會開始前，韓國瑜表示是黨內競爭，兄弟登山各自努力，最重要的是把自己理念講清楚；郭台銘表示，他的政見會以經濟為先，競選主軸為和平安定及經濟未來，會公平展現各自能力，指出拚經濟的實力讓人民作最好選擇；朱立倫則對今次不是辯論方式而感到可惜，又對國民黨政黨支持度下滑而民進黨支持度升感到擔心。



根據政見會流程，在黨主席吳敦義發言後，每個參選人會有12分鐘發言，再從4大議題中抽出兩題回答，每人每題限時3分鐘。第一場政見會完結後，第二場將在周六（29日）於台中舉辦，主題為青年、社會、文化、教育；而第三場時間為下周三（7月3日）在台北舉行，主題為經濟、財政、環境、能源。