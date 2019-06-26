少女不堪虐打帶母親搬走　回家執課本遭父捅死

山東濱州陽信縣16歲初中少女楊瑞立，月初在翟家村家中遇害，疑兇赫然是她父親楊愛靜。坊間一度流傳說法，指楊女因極度叛逆，導致父親失控狠下殺手。隨着媒體連日追訪，楊女悲慘童年、父親家暴史等才陸續曝光，還原了這宗慘案的真相。



楊愛靜和妻子2003年結婚，但這段婚姻從剛開始已伴隨着爭吵與家暴，在子女出生後亦無改善。楊母為了家庭的完整，一直忍受楊愛靜的行為，沒想到因此害了自己的女兒。楊愛靜重男輕女，楊女長大後也成了被家暴對象，而原因可能只是不去洗澡等瑣事。



上月26日，楊女和父親爭吵後，帶同母親、弟弟小濤搬到外婆家，直到聽聞楊愛靜到城市工作的消息，兩姊弟才回家收拾書本。本月7日端午節當天，楊女與小濤回到翟家村後，卻發現房門被鎖，於是致電父親詢問鑰匙的位置。楊愛靜趕回家，隨即對楊女說：「你把你媽給我叫回來。」楊女反唇相譏：「你叫我媽回來，還是打她。」兩人開始激烈爭吵。



小濤當時站在門外，他見到父親拿了一把利刀入房，然後大叫：「服不服？」姊姊回答：「服。」之後就靜了下來。不久後父親獨自走出房間，小濤從門縫看見姊姊已經倒在地上。楊母得知後決定報警，卻先接到丈夫來電，稱女兒已經死亡。



楊愛靜被趕到的警方制服拘捕，他聲稱自己服下老鼠藥，但送院治療後沒有生命危險，在警方的不斷盤問下才承認殺死女兒。警方將會依據醫生的診斷，對其採取下一步措施。



楊母憶述，女兒上月初曾去見她父親，後者當時給女兒下跪磕頭，請她能回家。女兒反堅定地勸她離婚：「你太軟弱了，太糊塗了，他打哭了你再哄笑了你，把你當奴隸，你比奴隸還奴隸。」女兒遇害時還有3天就要參加中考，已經為即將到來的假期做好了打算，一直想要去辦張健身卡。她則已為女兒找好兼職，打算幫助女兒實現其心願。