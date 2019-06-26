省禁毒委公布成果　2017年來破3.3萬宗毒案拘4.3萬人

今日（26日）是國際禁毒日，廣東省禁毒委員會在前一天（25日）召開全民禁毒工程新聞發布會，公布全省2017年以來打擊毒品犯罪的成果，其中單在今年頭5個月，已偵破3470多宗毒品刑事案，刑拘4310多人。禁毒委負責人強調，受國際毒潮氾濫影響下，廣東的禁毒工作形勢嚴峻複雜，當局會堅持重拳打擊，在禁毒工作上取得更大成效。



會上公布，全省各級禁毒部門自前年以來，共搗破3.3萬宗毒品案、拘捕4.3萬毒案疑犯、查處25.4萬名吸毒者，並檢獲27噸各類型毒品。全省檢察機關批捕毒品案3.1萬宗涉3.7萬人，起訴3.4萬宗涉4.2萬人；法院一審審結毒品案3.4萬宗，對逾3.7萬名罪犯判刑。



在各級、各有關部門深入展開全民禁毒工程建設下，全省毒情形勢好轉，製毒案、毒品流出案等佔全國比重持續下降，新發現吸毒者的數量並持續減少。另外吸毒者涉「兩搶一盜」（搶劫、搶奪、盜竊）等刑事案件持續下降，毒品價格持續上升。廣州白雲區、汕尾陸豐等被國家禁毒委重點整治的地區，去年底均實現「摘帽降級」。



禁毒委負責人指，2019年是全民禁毒工程建設的攻堅衝刺年，禁毒委將認真貫徹省政府有關決策部署，堅持重拳打擊不懈怠、重點整治不放鬆，統籌各方力量積極參與禁毒工作。廣東省公安廳同日召開座談會，副省長、省公安廳長李春生出席並致辭，他強調公安機關要不斷增強禁毒鬥爭精神，加大教育宣傳力度，全力推動全民禁毒工程。