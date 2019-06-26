男扮女裝引爆小宇宙　打工仔辭職做美妝博主

「我從不認為少女心只有少女才能擁有。」北京27歲美妝博主「木木」，在偶然的機會下嘗試男扮女裝後，不顧父母反對學習美妝、在網上開始直播，結果取得意想不到的成功。他的微博目前已有65萬粉絲，近日更與社交經紀公司簽約展開合作。



「越深入了解，就越想嘗試更多妝容，嘗試着、嘗試着，我就陷入美妝的漩渦中了。」木木表示，他在2016年底與幾名同事合作運營一個「二次元」項目，因經費短缺請不起模特兒，身形瘦小的他便被迫擔當模特兒，那是他首次以女裝形像出現在鏡頭前。



到了2017年底，木木辭去朝九晚五的工作，轉職做全職美妝博主時，遭到父母堅決反對，母親還曾以剪掉他的長髮作出威脅。但木木的堅持出乎他父母意料，兩人試過各種辦法後，最後只好放手讓木木自己去闖，等待他撞板後主動放棄。



但隨着木木的事業漸上軌道，活動的邀約愈來愈多，他父母驚詫之餘亦開始放下成見，甚至偶爾還會在木木的直播中客串。木木則沒有為自己的職業生涯設定期限，他的偶像是日本男性美妝博主谷琢磨，「一個42歲的可愛小叔叔」，木木這樣形容。



木木透露自己還無組建家庭的打掣，但他對未來有一個模糊的希冀：「抱着女兒和她一起翻看自己年輕時候的女裝照片和美妝視頻」，只是想到那個畫面，他就覺得十分美好。