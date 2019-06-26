前縣委政法書記倒台　經營農莊楊梅被摘光

江蘇南京市溧水區人大常委會前主任、曾任縣委副書記兼政法委書記的尹昭倫，上月被通報涉嫌嚴重違紀違法受查後，由其擁有及經營、位於秋湖村的果園內種植的楊梅樹果實，最近被民眾採摘一空。



據了解，該果園佔地幾百畝，旁邊是姚家水庫，環境優美；而果園一座據稱有20多間房子的「四合院」建築物，大門目前已被鎖上，且貼有溧水區監察委的封條。一名居住在院外側的工作房區老人透露，果園採摘區分成幾塊，其中一部分採取開放式，但該區域的樹木損毀嚴重，果實被摘，地上散布了不少楊梅和樹木折枝，也遍布了踩踏的腳印和煙頭。該老人稱，此前一段時間以來，約有200人到園內採摘枇杷和楊梅，「太陽把果子曬紅了，其實還沒熟，只能拿回去泡酒」。



當地民眾表示，7、8日前接到朋友通知，「溧水有一個免費採摘楊梅和枇杷的地方」，還有不少傳聞指，該果園的老闆便是剛剛倒台受查的尹昭倫。負責看管果園的一名工人透露，果園是尹氏一家與農戶之間簽協議租賃的土地，而且經營了10多年。



對於該果園是否因為尹昭倫受查後而凋零，秋湖社區一名負責人稱，果實不是被人惡意有組織偷摘，而是因為在沒有人收、沒有人賣的情況下，以前的客人到園時自行摘了一些；他又指，客觀事實是，園內這麼多果樹結果，沒有人採摘，最終都會爛掉浪費。