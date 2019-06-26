3.88萬人傳銷案告破　涉案46億元人民幣

公安部早前表明，傳銷違法行為是其中一個重點打擊的範疇。廣西玉林市公安局周一（24日）通報，該局近日成功破獲一宗3.88萬人參與、涉案金額高達46億元（人民幣．下同，約52.3億港元）的特大傳銷案。目前該組織55名骨幹成員已落網，凍結資金、保險、理財產品4.05億元（約4.6億港元），扣押13輛名貴車輛、211套房產等，全案共查封逾7億元（逾8億港元）的資產。



通報稱，玉林市公安局在2017年底發現一家名為亞洲斑美拉美容養生機構有限公司（下稱「斑美拉」）的企業，名義上是推銷美容產品，但營運方式與傳銷十分相似，並聲稱只要成為該公司代理，每年能賺50萬元（57萬港元）至100萬元（約114萬港元）。



市公安局同年12月19日成立專案組，調查發現「斑美拉」經常變化經營主體以逃避相關部門的監管及法律約束，在其網站和微信平台發布大量虛假訊息以掩人耳目，並開設多個他人銀行帳戶轉移資金；該公司還聘用專業律師團隊，以及不斷修改經營模式，並假借合法的「空殼公司」營銷。



及至去年9月，專案組得悉「斑美拉」準備在同年10月10日在廣州為公司新殼「容璽」舉行開業典禮，於是調查160警力，分赴廣州、桂林、南寧及玉林4市展開行動，成功拘捕該傳銷組織的骨幹成員；另外，從該公司總部及主要疑犯的別墅內，查獲數十箱涉案紙質及電子證據，經對10多萬份的財務資料整理分析後，發現數十億元的資金流向及1000多個涉案帳戶。及至上周日（16日），經過200多天的調查及核實，將該案移送檢察機關進行起訴。