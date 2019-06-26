加媒炒作維族人被關「集中營」後亡 　華使館否認

加拿大媒體《環球郵報》周二（25日）報道，新疆維吾爾族人努爾買買提．托合提（Nurmuhemmet Tohti），去年11月被捕關押在當地「集中營」，因長期病患無法醫治致病情惡化。他今年3月獲釋，早前逝世。中國駐加拿大大使館周三（26日）否認事件，強調新疆不存在所謂的「集中營」，並指摘國際上有對華不友好的勢力對新疆問題極力渲染歪曲，是赤裸裸的雙重標準，用心險惡。



使館方面指出，經核實，托合提從未在新疆職業技能教育培訓中心學習，亦從未被捕。他因參加非法宗教活動，去年12月被公安機關要求指定場所監視居住，相關措施今年3月解除。另外，托合提患心臟病20餘年，長期在醫院治療和家中休養。他於5月31日晚在家中心臟病發，送院途中經搶救無效死亡。



使館方面表示，新疆不存在所謂的「集中營」，重申是出於反恐需要的預防性及去極端化措施，且新疆過去3年未有發生暴恐事件。



新疆維吾爾自治區副主席艾爾肯．吐尼亞孜，周二在聯合國人權理事會會議上，就新疆人權事業發展、反恐和去極端化情況發表講話。他強調，新疆嚴厲打擊暴力恐怖犯罪，同時重視開展預防性反恐和去極端化源頭治理。



艾爾肯表示，新疆職業技能教育培訓工作，在過去兩年取得顯着成效，學員擺脫恐怖和極端主義的精神控制，學到實用技術。他亦再邀請聯合國人權理事會主席、人權事務高級專員、成員國代表等到新疆實地考察。