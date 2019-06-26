國際禁毒日：最高法披露案例　3毒販涉逾7000萬港元毒品伏法

周三（26日）為國際禁毒日，最高人民法院當天發布「2019年10大毒品（涉毒）犯罪典型案例」，當中提到2宗特大毒品案中，有3名毒販涉及販賣、運輸毒品，總額共值約7000萬港元，被法院判處死刑，已相繼伏法。另有一名長期吸毒的癮君子，受毒品禍害影響而殘殺2名鄰居，最終被法院判死並執行死刑。



其中一宗通報案例中，46歲及48歲的施鎮民和林少雄，2015年7月合資大肆製毒。他們向同案其他被告買入麻黃素後，運往廣東揭陽市揭東區鍚場鎮的製毒工場，組織及指揮多人製造俗稱「冰毒」的甲基安非他命。同月23日晚上11時，警方拘捕施、林等7人，當場查獲約值6615萬港元、重約149公斤的冰毒，以及共約621公斤含冰毒成分的固液混合物和液體，還有大批製毒原料和工具。



經揭陽市中級人民法院一審、廣東省高級人民法院二審，最高人民法院對該案進行死刑覆核，施鎮民與林少雄糾集人員製冰毒，數量特別巨大、社會危害極大，罪行極其嚴重，且為案中主犯，依法對施、林判處死刑。2人去年12月13日伏法。



另一宗披露的特大毒品案中，曾因盜竊、販毒而多次出入監獄的56歲男子趙雲華，2016年11月從上海前往廣東普寧市購買毒品後，返回上海途中在福建龍岩市武平縣閩粵高速公路檢查站，被公安人員截查，車內被發現藏有市值約444萬港元、11袋共重逾10公斤的冰毒。



該案由龍岩市中級人民法院一審、福建省高級人民法院二審。法院認為趙雲華夥同他人非法購買並運輸冰毒，構成販賣、運輸毒品罪，為案中主犯，依法判死，今年2月22日被執行死刑。



最高法指出，上述兩宗毒案均涉及廣東省，符合最高人民檢察院周二（25日）的通報，廣東、雲南、四川及廣西等省份均屬毒品犯罪高發地區。其中趙雲華案是犯罪分子赴廣東省購買毒品，再運返原駐地販賣，反映這亦是內地毒品犯罪的重要特點。



最高法通報的第3宗涉毒死刑案例，則是源於毒品禍害。有長期吸毒史的四川男子李華富，與鄰居伍姓及游姓夫婦素有矛盾，2016年6月14日，李持尖刀捅死2人後被捕。經鑑定，李因吸毒而導致出現幻想等症狀，有異常行為。經一審、二審及報請最高法核准，李於去年7月27日伏法。