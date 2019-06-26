批陸委會阻撓兩岸交流　國台辦：要看清歷史大勢

北京周三（26日）舉行國台辦例行記者會，會上有陸媒指台灣的陸委會在過去一段時間，以各種方式阻撓兩岸交流、破壞兩岸關係，國台辦發言人安峰山表示，假如陸委會一意孤行，最終將受到歷史的嚴懲。



安峰山亦稱，陸委會是台灣當局專責大陸事務的主管部門，理應推動兩岸關係的和平發展。但一段時間以來，陸委會否認九二共識，惡意攻擊大陸政治制度和發展道路，惡意嚇阻台灣民眾參與兩岸交往，公然介入香港事務，一再挑釁，製造兩岸對立，性質極其惡劣。他奉勸陸委會要看清歷史大勢，避免給台海和平造成更大的衝擊。



對有台政黨發起「拒絕紅色媒體」遊行，台灣的蔡英文總統認為能提高對於大陸滲透台媒的警覺，安峰山指民進黨當局和島內一小撮台獨勢力害怕兩岸走近走好，故想用「拆橋」、「毀路」的手段，阻止兩岸之間相互了解。



另有記者問，香港逃犯條例修訂事件影響了台灣的總統選舉，安峰山稱中方對台灣的選舉不作評論，但堅決反對任何人對香港的事務說三道四，發表不實言論，重申任何在香港製造混亂和干擾破壞香港繁榮穩定的圖謀，都是不可能得逞。



而對於國民黨的總統參選人如朱立倫及郭台銘等，均表示一國兩制不適用於台灣，安峰山重申一國兩制是解決台灣問題的最佳方案，其在台灣的實現形式，會充分考慮台灣的現實情況。



對於美國國防部印太事務助理部長薛瑞福宣稱，美方預期中方將干預台灣的總統選舉，安峰山回應稱，中方歷來不介入台灣地區選舉，也反對任何外部勢力介入，或栽贓抹黑大陸，敦促美方自我檢討。