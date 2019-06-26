長榮航空罷工滿一星期　勞資雙方有望重啟協商

台灣長榮航空罷工已滿一星期，有傳勞資雙方願意各退一步重啟協商，工會周三（26日）上午在罷工現場邀請會員討論調整訴求，周四（27日）將正式提出修正方案，再與資方進行協商。



工會周一（24日）公開釋出善意，針對勞資雙方進行協商的關鍵議題，除日支費金額調整持開放討論空間，針對「禁搭便車條款」也願意作出調整。至於勞工參與經營治理的部分，工會表示目的為讓勞方能取得經營必要的資訊、並對高層決策提出基層意見，但不堅持工會參與推派獨立董事或設立勞工董事。



由於資方要求對方提供白紙黑字的具體方案，才願意重啟協商。工會決定周三以分組方式，由幹部與會員共同討論、整合意見，並將於周四上午10時正式向資方提出具體的調整方案。工會副總幹事周聖凱表示，截至目前為止已收取超過2200個護照、台胞證和員工證，希望資方盡快出面重啟協商，拉近雙方共識，解決這次爭議。



據長榮航空公布，周三預計取消106班航班，其中12班來往台北及香港。據官方統計，受罷工影響，至今累計取消航班已破千，受影響旅客數目超過20萬人。