第16督導組展開下沉督導　掃除群眾身邊「小黑小惡」

自中央開展掃黑除惡專題鬥爭展開後，上海加緊打擊市內黑惡組織。中央掃黑除惡第16督導組上周三（16日）起，開展第二輪下沉督導，下派8個小組分赴徐匯、靜安、閔行、長寧、普陀、虹口、楊浦、黃浦8個區，走訪群眾、深挖線索，推動各區政府掃除掃除群眾身邊的「小黑小惡」。



內地傳媒報道，小組連日來水深入街道及居民區，聽取群眾意見，梳理線索並深挖徹查，同時向居民宣傳掃黑除惡行動，鼓勵群眾舉報；各地政府部門積極響應，配合下沉督導，明確問題和根源，「邊督邊改」。第16督導組組長吳玉良上周三到徐匯區督導時強調︰「掃黑除惡專項鬥爭不是一家之事，各級黨委要發揮好領導作用，其他部門也要積極參與，共同把掃黑除惡工作落到實處。」



此次下沉督導未有忽視群眾身邊「小黑小惡」，吳玉良當天到走訪徐匯區多間醫院，了解醫院周邊「亂設攤、亂停車、短租房」情況，又走進醫院了解「號托」及「醫托」等問題。督導亦重視在金融、訊息等領域的新型犯罪，第16督導組副組長馬瑞民下周三就到靜安區，走訪多座商業大廈，實地督導掃黑除惡工作。



另為防止村級經濟成為黑惡勢力犯罪行為的「寄居點」，督導組亦到各級基實組織，實地了解農村對掃黑除惡的認知，聽取村民意見，又詳細詢問集體資產的決策流程和監管機制、集體收入的分配情況和福利投入，向村委提出建議。



據報道，督導組展開下沉督導以來，效果明顯。其中第4下沉小組在長寧區督導期間，當地先後搗破3個惡勢力犯罪集團、1個惡勢力團夥，刑事拘留112人。另虹口區警方亦破獲一個以王姓男子為首的犯罪團夥，拘捕7名疑犯；該團夥以虛高債務、偽造銀行流水帳、名借實賣等方式實施「套路貸」詐騙。