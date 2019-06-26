美收緊對華留學簽證申請　華學生：今年不敢回家

美國近年收緊對中國留學生的簽證發放，早前有美媒報道，數十名中國社科領域學者專家在今年4月，其訪美簽證均被吊銷，有中國留學生直言「今年都不敢回家了」。內地官媒亦有報道，中美貿易戰如不斷加劇，將延伸至科技和教育等領域，部分在美工作生活的「特殊」華人被捲入，成為世界兩大經濟體間緊張關係的承受者。



報道引述美國萊斯大學化學工程專業在讀博士生王博，稱本來5年簽現在變成1年1簽，且他的朋友近期都沒拿到5年的F1學生簽證，「他們面對的是更嚴格和長期的美國簽證審查」；更稱去年面簽時，其護照被美國駐中國大使館扣下1個月，「感覺今年更難」了。



報道又提到，美國多所大學的中國學生學者聯合會，今年3月發公開信，呼籲在美華學生聯署請願書，希望美國國務院放寬簽證限制；當中又提及1名中國學生回國續簽，結果18個月後仍未取得簽證，最終只能輟學。報道認為，現階段問題貌似未解決，部分受訪者認為，他們已成美國敵視中國政策的附帶損害承受者。



報道再引述一名2014年起為美國3所大學工作的鄭姓招生人員，稱今年春季始，中國留學生的被拒簽率變得非常高，15個學生中有8個被拒簽，估計該8個學生二次簽證申請同樣被拒，「此前最多拒一兩個，不會直接砍掉一半的學生」。



鄭續稱，部分學術專業較為敏感的赴美博士生，在回國時須接受美國海關審查，包括華人教授也被全面檢查，「所有行李特別是電子設備需要在美國海關排查」。報道又稱，中美關係緊張，美國對「安全」和「敏感技術遭竊取」的擔憂，也使很多想留美國工作的華人面臨碰壁。