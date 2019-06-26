掐死妻子後肢解　南京廣電職員涉將屍塊藏公司雪櫃

江蘇南京廣電集團辦公室副主任調研員、55歲男子陳勇，早前疑因家庭不和等問題，竟將52歲陳姓妻子殺死然後分屍，再將部分屍件藏於公司車庫一個很少人使用的雪櫃內。秦淮警方表示，當局周二（25日）已將陳勇逮捕；南京廣電集團則回應，稱目前不便透露此事。



有網民周三（26日）爆料，稱南京廣電集團一名陳姓員工，「把老婆肢解藏冰箱，連單位的冰箱都藏了」。有網傳消息則稱，疑兇手法極為殘忍，他將妻子絞殺後，將對方斬成8件屍塊，並將頭部斬下再煮熟，「臉皮全扒掉了，只剩下一個耳朵」。



另有網民表示，陳勇涉將妻子的屍塊搬到南京廣電集團，「還有一半屍體藏家裏冰箱了」。有知情者表示，陳勇「在警方多次問詢，他終於招供」；又稱陳殺死妻子後分屍，藏入單位冰箱中，其後警方曾帶陳勇到單位指認現場。



有內媒向當地警方求證，對方確認正調查一宗碎屍案，案件正在偵查中。當地公安局周三發通報，表示5月29日接報得悉陳女於4月失蹤，或已遇害；經查，發現陳男嫌疑重大，周二下午遂將其拘捕。初步調查指，陳男涉在案發當日上午，因感情問題將妻子掐頸至窒息死亡，之後將屍體分解藏匿。