病蟲侵襲500萬畝農地　內地撥5億人幣防控

草地貪夜蛾近日在中國肆虐，據農業農村部種植業管理司司長潘文博表示，全國目前已有19個省區市、1000多個縣發現該蟲蹤迹，受影響農地面積約500萬畝，出現地區主要在南方，有向北擴展的態勢。



農業農村部周三（26日）舉行新聞發布會，介紹今年保障糧食安全和農產品供應的情況。被問內地今年首次受草地貪夜蛾入侵，恐對秋季糧食生產造成威脅，潘文博表示決定秋糧收成的災害因素有兩個，一是旱澇災害，二是蟲害。



旱澇災害方面，內地經已進入主汛期，氣象部門預測，受厄爾尼諾影響，中國在今年汛期期間降雨呈「南多北少」分布，極端天氣偏多，尤其是東北地區出現夏伏旱，前期降雨較多，後期乾旱的機率增加。南方局部地區則可能發生洪澇災害。



至於蟲害方面，根據目前監測，稻飛蝨、粘蟲、稻瘟病病蟲偏重發生機率大於常年，特別是草地貪夜蛾，對糧食生產構成新的威脅。專家分析，7至8月是西南季候風最強的季節，也是該蟲隨季候風向北遷徙的關鍵季節，期間黃淮海地區粟米將進入生長旺季，因此不能掉以輕心。



潘文博表示，為落實中央要求穩定糧食生產的目標，農業農村部針對草地貪夜蛾防控，已啟動了應急防治用藥機制，公布了25種防治用藥名錄，會同財政部下撥5億元人民幣（約5.77億港元）防控資金，支持各地有效開展防控工作。