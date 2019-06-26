公安部破世紀跨境運毒案　毒販招「千禧後」人體運毒

在各地政府聯手打擊下，本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團走向末路，近月瘋狂出貨。中國公安部禁毒局在周三（26日）的國際禁毒日公布緝毒成果，內地10地警方，聯手花近1年時間偵查及收網，偵破一宗世紀跨國人體運毒案。販毒集團在網上高薪利誘逾5000人，在不足1年內從境外運送逾3噸海洛英入中國，市值達200億港元。經歷25輪收網行動後，警方共拘捕844名疑犯，繳獲200多公斤海洛英，集團主腦已在緬甸落網並移交中國。



去年3月起，公安部陸續接到來自雲南、四川、重慶、貴州等10地警方反映，指有毒販在網上招募人體運毒人員，以一次1萬至1.2萬元（人民幣．下同，約1.16萬至1.39萬港元）的報酬，吸引「身體健康、沒有前科、沒有胃病」的人，到境外協助運毒「賺快錢」，甚至列明轉業軍人優先。經查後，警方通過被捕運毒者的行走路線、毒品來源地、包裝方式等線索，判斷幕後有一個極為龐大的販毒集團，通過人體運毒方式，從境外將毒品偷運到雲南，再轉運多地。



警方指出，該集團招募的運毒人士，包括青少年、大學生等，當中不乏「千禧後」的年輕人。他們大多急需金錢，有些人因沉迷賭博，有些人則因公司經營不善欠債。獲招募的人會被安排偷渡到境外，之後就被沒收手機、身份證等，失去人身自由。一般而言，每人要吞下350克用膠袋包裹的海洛英，若拒絕會被虐打。曾有人因吞不下毒品，結果被人用狗鏈拴住，再活活打死，棄屍湄公河畔；亦有人在運毒途中，毒品包裝破裂，中毒失救而死。



而運毒者出發時，會獲發一部具定位功能的手機，全程被人監控。若成功入境中國並與接頭人會面後，接頭人會帶運毒者到一個房間內進行排毒。排毒後，接頭人會把毒品交予下家，或把毒品夾藏在其他物品內，以速遞方式郵寄到各地。經查實，該集團不足1年內便偷運逾3噸海洛英到中國，佔內地海洛英消費市場3成以上，社會危害極大。



鑑於案情重大，公安部成立專案指揮部，指揮各地警方展開調查，鎖定該集團旗下5個黑社會性質團夥。整個集團分工明確，組織嚴密，下有多層分工，幕後大毒梟長期藏身境外指揮，以專業手法洗錢。



通報指，各地警方先後成立28個專案組，組織25輪收網行動，最終搗破15個吞毒、排毒窩點，繳獲200多公斤海洛英，並在境外解救36名尚未吞毒的中國籍運毒人員。集團主腦去年8月被緬甸警方拘捕，並移交中國，而負責黑車的頭目李某、組織偷渡頭目的顧某、負責洗錢的趙某等，亦於今年1月落網。



今次是過去233日內第57宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/