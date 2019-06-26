醫學期刊登大陸研究　圖表列台灣為省份惹議

英國醫學期刊《刺胳針雜誌》（Lancet）周一（24日）在線上刊登一篇出自中國大陸的研究，分析大陸各行政區疾病負擔與危險因子。但有台灣學者發現，研究圖表將台灣列入當中，讓台部分醫師不滿，認為矮化台灣，且認為研究結果令人存疑。



台灣的衞生研究院群體健康科學研究所主治醫師林煜軒周三（26日）受台媒採訪時，稱該研究將台灣納入圖表中評比，明顯有大陸官方色彩。加上兩岸衞生環境、醫療和公衞體系完全不同，卻把台灣與「大陸各省的平均值」相比，令人質疑研究內容偏誤。



林又稱，論文作者還在研究中指出，納入研究的省份資料都有向大陸官方報告，除了香港和澳門兩個特別行政區外，懷疑是故意釋放台灣也有向陸方報告的錯誤訊息。



該研究由大陸的疾病預防控制中心、人口與發展研究中心等機構發表，涉及範圍由1990至2017年的趨勢變化，包括大陸23個省、5個自治區、4個中央層級都市、2個特別行政區，共34個省級行政單位，目的在於提供將來公共衞生決策參考。