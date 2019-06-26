國際禁毒日︰深圳去年掃2.76噸毒品　逾2200毒犯獲刑

周三（26日）為國際禁毒日，深圳市中級人民法院舉行毒品犯罪案件公開宣判大會。內地官媒報道，深圳市、區兩級法院當天，共對25宗毒品案件進行公開宣判，38名犯人獲刑。



據通報，自去年6個月以來，深圳市法院新收1924宗毒品案件，同比下降9.6%；佔同期全部一審刑事案件的7.75%，同比下降0.91個百分點。另法院亦審結1948宗毒品案，2241名毒犯獲刑，其中被判重刑（5年以上有期徒刑、無期徒刑及死刑）就有346人。



另外，深圳市一年來共破獲1800多宗毒品案，共查處8340多名吸毒人員，1730人被強制隔離戒毒，又刑事拘留2560多名毒犯，繳獲各類毒品2.76噸。而深圳海關亦查辦228宗毒品走私案，起訴183名疑犯，累計繳獲毒品863公斤。



其中，深圳警方今年4月成功偵破一宗特大走私販毒案，先後展開4次收網行動，一共拘捕8名疑犯，其中5人有境外黑社會背景，繳獲118公斤可卡因、1公斤氯胺酮（俗稱「K仔」）。



此外，深圳市已創建153所禁毒宣傳教育「示範學校」，有4所中小學分別被評為國家和省級禁毒示範學校。該市教育局、市人社局亦加強全市教育系統禁毒宣傳教育的政策指導，將毒品預防教育知識考核，納入初中畢業生綜合評價和職業技術類學校學分制管理，有力推動學校毒品預防教育的制度化、常態化。