非洲豬瘟影響養殖信心　今年內地豬價存上漲壓力

中國自去年8月爆發非洲豬瘟疫，大量撲殺豬隻，導致豬肉供應嚴重短缺，豬價持續高企。農業農村部表示，由於恢復生豬產能需要周期，預期今年稍後豬肉價格上漲的壓力依然較大，但強調目前內地非洲豬瘟疫情已得到有效控制。



從農業農村部周三（26日）舉行的記者會了解，受非洲豬瘟疫情與周期性因素重疊影響，今年上半年生豬和能繁母豬的存欄降幅較大。5月份全國豬肉批發平均價每公斤20.63元人民幣（約23.8港元），環比增加1.6%，同比上漲29.3%，漲幅較牛羊肉、雞肉、雞蛋價格明顯。



農業農村部發言人廣德福表示，該部將透過疫情防控和穩定生豬生產保護，促進生豬生產。而為穩定生豬生產，以及增加市場供應，重點工作包括：一、強化資訊引導，增強養殖場戶信心；二、落實扶持政策，包括種豬場和大型規模養殖場貸款貼息；三、發展標準化規模養殖；四、加強技術服務，組織專家和技術人員推廣品種改良、分段飼養、節本增效等飼養技術；五、加快推進畜禽糞污資源化利用，進一步降低生豬養殖的成本；六、做好非洲豬瘟疫情防控。繼續強化監測排查、疫情處置、調運和屠宰環節監管、餐廚廢棄物管理，嚴禁以餿水餵豬。