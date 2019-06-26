港商投資台北雙子星案　因威脅台安全遭駁回　

台灣台北市雙子星開發案，歷經12年流標5次後，去年底由港媒《香港01》始創人于品海名下的香港南海發展有限公司（下稱南海發展），以及馬來西亞馬頓有限公司組成的團隊得標。台灣經濟部投資審議委員周三（26日）表示，因認定南海發展與大陸市場關聯極深，按有關條例認定不利台灣安全而駁回南海的投資案。南海發展得知結果後，表示正與律師商討後續對策。



負責招商的台北市捷運局主秘王偉表示，基本上僑外資投資案是投審會審議權責，對於結果覺得遺憾，但尊重職權，後續會按照徵選文件相關規定辦理。市政府發言人表示，針對審議結果，仍需進一步釐清相關資訊，預計周四（27日）對外回應。



投審會指出，投資人母公司南海控股自行在財經報揭露公司大部分的業務及員工均位於大陸，按香港財務報告準則第8號「經營分部」之披露而言，「南海集團應視中國大陸為集團的註冊國家」。



另外，南海控股行政總裁、負責營運及政策的執行委員會、以及檢討董事會架構的提名委員會，均有過半成員均是大陸籍，顯示大陸籍人士高度參與南海控股的營運及政策。



而南海發展的股票亦已全部質押予香港「中國數碼公司」，截至上月31日為止，該公司董事會席次、執行董事，以及負責審核、薪酬的提名委員會成員過半均是大陸籍，顯示該公司由大量陸籍職員負責營運、財務、人事方針。



投審會因考慮雙子星案的營運涉及台北車站特定專用區的土地開發案，附近有捷運、高鐵、台鐵等大眾運輸匯聚，位處台北重要交通樞紐，涉及台灣安全議題。但因投資人與大陸市場有關，易受政策影響，逐以外國人投資條例第7條認定對台灣安全不利而駁回投資。